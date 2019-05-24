В Ивано-Франковской и Закарпатской областях из-за сильных дождей остаются подтопленными десятки домов, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, по состоянию на 7:00 24 мая в Ивано-Франковской области остаются подтопленными 1 жилой дом в пгт Букачевцы Рогатинского района и 151 домохозяйство в 15 населенных пунктах области.

С начала работ подразделениями ГосЧС осуществлено 106 выездов для оказания помощи населению, во время которых эвакуированы 76 человек из них 12 детей и 10 автомобилей, откачан 25 тыс. 110 м куб. воды, через подтопленные участки дорог перевезено 586 человек, из них 63 ребенка. Для откачки воды и оказания помощи населению привлечено 88 чел., 21 мотопомпа и 22 ед. тех.

Местными органами власти принимаются меры по оказанию помощи населению и ликвидации последствий непогоды. На месте происшествия работает оперативная группа Управления ГосЧС в Ивано-Франковской области.

По состоянию на 7:00 24 мая в Закарпатской области остаются подтопленными 23 жилых дома, 241 домохозяйств, 1 тыс. 835 га сельхозугодий, 170 га пастбищ, повреждены 15 мостовых переходов, разрушен мост через р. Латорица в с. Котельница Воловецкого района и поврежден мост через местный поток в с. Верхняя Грабовница Воловецкого района, разрушено 930 м береговых.

В пгт Воловец Воловецкого района в реке Вича по собственной неосторожности упал и исчез мальчик 2009 г.р. Для поисков привлекалось 25 чел. и 3 ед. тех. По состоянию на 7:00 24 мая тело не найдено, поиск продолжится.

Наблюдается перелив воды через автодорогу государственного значения Мукачево-Рогатин протяженностью около 250 м вблизи с. Ольховка Иршавского района и перелив воды через автодорогу местного значения протяженностью около 150 м между с. В. Комяты и с. Шаланки Виноградовского района. Организован объезд.

С начала работ подразделениями ГосЧС осуществлено 15 выездов для оказания помощи населению, откачано 11 тыс. 920 м. Куб. воды.

Местными органами власти принимаются меры по оказанию помощи населению и ликвидации последствий непогоды. На месте происшествия работает оперативная группа Управления ГосЧС в Закарпатской области.