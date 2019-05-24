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В день памяти святителя Николая архиепископа Мир Ликийских Чудотворца, 22 мая, община УПЦ захваченной церкви на Волыни отметила престольный праздник в храмовом доме.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Волынскую епархию УПЦ, по случаю престольного праздника православной общины села Ничеговка епископ Волынский и Луцкий Нафанаил возглавил Божественную литургию.

Совместную молитву провели в небольшом сельском доме, приспособленном для богослужений. 

По окончании богослужения епископ Нафанаил поблагодарил верующих села за их верность и твердость в вере, отметив прихожан грамотами.

Владыка пожелал верующим всегда пребывать в любви и молитве, обращаясь за помощью к верному помощнику всех христиан – святителю Николаю.

Настоятель и члены религиозной общины УПЦ выразили благодарность правящему архиерею за его молитвы и поддержку в это нелегкое для них время.

Как сообщалось, 26 января после многочасового противостояния и нападения на священника, представители ПЦУ отобрали у настоятеля ключи от Свято-Николаевского храма и захватили церковное помещение в Ничеговке.
ForUm

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