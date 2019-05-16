Подкомитет по вопросам обороны Комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект закона «Об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2020 год», которым предлагается выделить для помощи Украине в сфере безопасности 250 млн долл., сообщает посольство Украины в США.

Отмечается, что из указанной суммы 50 млн долл. предлагается направить исключительно для предоставления летального оружия оборонного характера.

Документом предусмотрено, что указанные средства должны быть направлены также на реализацию таких программ, как подготовка военнослужащих, предоставление военной техники и снаряжения, логистическое обеспечение, разведывательная поддержка вооруженных сил нашего государства.

В дальнейшем документ должен быть утвержден полным составом Комитета по вопросам ассигнований, проголосован Палатой представителей и Сенатом, после чего передан на подпись президенту США.

Напомним, в феврале президент США Дональд Трамп подписалодобренный Конгрессом пакет законодательных актов, который увеличивает помощь Украине почти до 700 миллионов долларов.