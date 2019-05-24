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С 1 июня 2019 и в течение всего летнего периода контрольно-проверочные и пропускные мероприятия во всех контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) в районе проведения операции Объединенных сил будут осуществляться с 06:00 до 20:00, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В частности, на летний режим работы будут переведены:

КПВВ «Золотое» - дорожный коридор «Стаханов - Золотое - Горное - Лисичанск»;

КПВВ «Майорское» - дорожный коридор «Горловка - Бахмут»;

КПВВ «Марьинка» - дорожный коридор «Донецк - Курахово»;

КПВВ «Новотроицкое» - дорожный коридор «Донецк - Мариуполь (через Волноваху)»;

КПВВ «Гнутово» (с. Пищевик) - дорожный коридор «Новоазовск - Покровск - Талаковка -Мариуполь»;

КПВВ «Станица Луганская» - дорожный коридор «Станица Луганская - Счастье - Новоайдар» .
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