20 мая в офисе Миссии ОБСЕ в Ивано-Франковске состоялась встреча секретаря Ивано-Франковской епархии УПЦ протоиерея Василия Романюка с представителями специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылку на пресс-службу Ивано-Франковской епархии, во время встречи обсуждались вопросы религиозной свободы и соблюдения прав верующих УПЦ на Прикарпатье.

Как сообщалось, ранее в Кривом Роге и Владимир-Волынском состоялись встречи представителей Украинской Православной Церкви с наблюдателями специальной мониторинговой миссии в Украине Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).