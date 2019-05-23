также в разделеРелигия
Верующие Буковины требуют от местных властей отменить принудительный перевод парафий УПЦ в ПЦУ 4
В РПЦ назвали фейком новость о признании ПЦУ Болгарской Церковью 6
Украинцы пишут в Facebook, как Зеленскому вернуть в Украину межконфессиональный мир 10
Церковь издала сборник молитв на случай бедствий и при нападении врагов 8
Победивший на международном фестивале хор Киевской духовной академии даст концерт в Киеве 6
Драбинко подал в суд на Митрополита Онуфрия 13
Старинные богослужебные книги пополнили фонд музея Киевской духовной академии 5
В Черновцах тысячи верующих УПЦ вышли на крестный ход и молитвенное стояние у стен обладминистрации 71
Львовский митрополит ПЦУ предложил пожаловаться на Филарета Вселенскому Патриарху 7
На форуме в Киеве священники и миряне со всей Украины делились опытом организации жизни на приходах 7
Православные Луцка отметили день Николая Летнего крестным ходом 6
Предстоятель Кипрской Церкви считает, что проблему Украины должны решать все Поместные Церкви 8
В Лазурном священники и верующие УПЦ будут искать пути работы с современной молодежью 13
Митрополит Онуфрий в день Николая Летнего рассказал, почему святой помогает даже некрещенным 26
Митрополит Онуфрий: Я служу Церкви, а не командую Церковью 16
Митрополит Онуфрий совершил дьяконскую хиротонию над заслуженным врачом Украины Ростиславом Валихновским 66
В Черкасской области появился новый храм УПЦ в честь святого Алексея, человека Божия 14
В Сумах в день Николая Летнего верующие УПЦ молились на месте древнего храма, разрушенного в годы атеистических гонений 8

20 мая в офисе Миссии ОБСЕ в Ивано-Франковске состоялась встреча секретаря Ивано-Франковской епархии УПЦ протоиерея Василия Романюка с представителями специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылку на пресс-службу Ивано-Франковской епархии, во время встречи обсуждались вопросы религиозной свободы и соблюдения прав верующих УПЦ на Прикарпатье.

Как сообщалось, ранее в Кривом Роге и Владимир-Волынском состоялись встречи представителей Украинской Православной Церкви с наблюдателями специальной мониторинговой миссии в Украине Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги