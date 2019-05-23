На блокпостах «ДНР» вечером 22 мая и утром 23 мая боевики блокировали выезд школьников, которые ехали на подконтрольную Украине территорию для сдачи ВНО.

Об этом заявил заместитель главы Донецкой областной ВГА Игорь Стокоз.

«В этом году на ВНО с неподконтрольной части Донецкой области зарегистрировалось 834 человека. Первый экзамен по математике сдавали 430 человек. Сегодня экзамен по украинскому языку, который должны были сдавать 678 человек. Сейчас регистрируются телефонные обращения с информацией о том, что вчера на Гнутово, сегодня на Оленевке боевики прекратили пропускать детей, которые сегодня должны сдавать ВНО», - написал он в Facebook.

Родители утверждают, что они видели на блокпостах террористов списки с особыми пометками, согласно которым, их детей не пропустили на подконтрольную Украине территорию.

Стокоз подчеркнул, что для детей, которые не имеют возможности сдать экзамены ВНО по причине блокировки, будет организована дополнительная сессия.

«Сроки проведения дополнительной сессии не указываю, они будут доведены до заинтересованных лиц другим способом, чтобы днровские приспешники не воспользовались этой информацией», - пояснил чиновник.