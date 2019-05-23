Форум активных священников и мирян, посвященный теме создания крепких приходских общин, впервые прошел на минувшей неделе.

Фото: УПЦ

Для участия в мероприятии собрались 165 человек из разных уголков Украины, а также из Польши и Кипра, сообщает «Фома в Украине».

«Приход как община: вызовы и призвание» — так звучала главная тема Форума, прошедшего 15-16 мая под эгидой Отдела внешних церковных связей УПЦ.

Мероприятие открылось приветственным видеообращением управляющего делами УПЦ митрополита Бориспольского и Броварского Антония. Форум посетили викарии Киевской Митрополии архиепископы Обуховский Иона и Боярский Феодосий.

Работа конференции прошла в формате панельных дискуссий. Целью мероприятия стал обмен опытом по организации просветительской, социальной и пр. деятельности, которая способствует развитию приходской жизни.

В рамках дискуссии «Опыт деятельности общин за границей» клирик Польской Православной Церкви священник Корнилий Вилькель рассказал о приходской жизни в своей Церкви, архимандрит Нектарий (Бакопулос), прибывший с Кипра, представил доклад на тему «Опыт формирования социальных проектов для поддержки незащищенных групп населения», в котором поделился опытом социальной работы Тамасосской и Оринийской митрополии Кипрской Православной Церкви.

В рамках панельной дискуссии «Опыт деятельности приходских общин в Украине» клирик Ровенской епархии протоиерей Виктор Земляной рассказал о том, как сохраняются и развиваются православные общины в кризисных ситуациях, в частности в случаях захвата храмов, когда они вынуждены молиться в приспособленном помещении. Отец Виктор отметил, что следует активно работать как со взрослыми, так и с детьми на приходах,организовывать воскресные школы, детские лагеря, фестивали и пр.

На Форум также прибыли священники из западных регионов Украины, пережившие захваты храмов, но сохранившие общины.

Протоиерей Стефан Ярема поделился опытом работы Волынского православного братства трезвости имени святого праведного Иоанна Кронштадтского.

Настоятель Свято-Михайловского храма в с. Волосское (Днепропетровская епархия) и, одновременно, староста этого села, основатель благотворительного фонда «Помогаем», глава детдома семейного типа, протоиерей Андрей Пинчук выступил с докладом «Опыт формирования и развития общины в сельской местности. Основание благотворительного фонда: как привлечь меценатов?». Отец Андрей рассказал о деятельности своего прихода: внутренней — регулярной евхаристической и молитвенной жизни прихожан, и внешней — детском доме семейного типа, благотворительных проектах прихода.

Священник отметил, что активность у прихожан появляется тогда, когда они ощущают доверие со стороны настоятеля, когда получают полномочия и лично несут ответственность за вверенную им часть приходского служения. Отец Андрей засвидетельствовал из личного опыта, что материальные средства для деятельности прихода появляются тогда, когда священник занимает активную позицию, ведёт определённую деятельность на приходе и делает это открыто и честно.

Во время четвёртой панельной дискуссии — «Роль матушки в жизни прихода», своим опытом поделились матушки Ирина Хоменко («Опыт создания проектов по объединению общины»), Виктория Могильная («Курсы по подготовке к семейной жизни») и Людмила Мошняга («Тайм-менеджмент для уставших мам»). Матушка Людмила уверена, что изменив атмосферу в своей жизни, женщина положительно влияет на атмосферу своей семьи в целом, поскольку мужчина — глава семьи, а жена — её лицо.

В рамках этой части мероприятия также был показан короткий фильм о священнике Андрее и матушке Ольге Юревичей из России под названием «Свидетельство Любви», после чего эта чудесная семья пообщалась с форумчанами по Skype.

В рамках панельных дискуссий «Проекты, которые объединяют» и «Проекты, которые вдохновляют» выступили протоиерей Виталий Жариков с докладом «Спорт. Лагерь. Садик», Юрий Лифансе, который рассказал о благотворительной деятельности, Яна Агоева с докладом «Центр развития семьи как мощный способ сплочения людей», протоиерей Андрей Гавриленко с темой «Выставки: зачем и как?» и другие спикеры.

Завершил эту часть мероприятия меценат и предприниматель Михаил Весельский, представивший доклад «Невозможное возможно: как создать большой проект, в который никто не верит?». Он поделился личным опытом организации школы в сельской местности.

В финальной части Форума выступили психолог и психотерапевт Наталия Скуратовская («Пастырское служение и психология»); профессор Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина Александр Филоненко («Как мотивировать людей строить то, что они не смогут завершить за свою жизнь?»); предприниматель и преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Сергей Ноздрачёв («Как развивать таланты людей через привлечение?»); предприниматель Николай Латушкин («Как объединять людей вокруг творческой идеи»); протоиерей Александр Чорней («Практические инструменты в организации приходско деятельности»).

16 мая, в день памяти преподобного Феодосия Печерского, форумчане молились за Божественной литургией в Киево-Печерской Лавре.

Во время общения в кулуарах Форума его участники отмечали острую актуальность темы конференции. Также стало очевидно, что времени Форума слишком мало, чтобы осветить всю заявленную проблематику, а потому звучали пожелания проводить встречи на тему развития приходской жизни и в дальнейшем, как на общецерковном, так и на региональном уровнях.