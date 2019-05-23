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Сегодня ночью, в 2:00 неизвестные лица в один из ресторанов города Обухов бросили неизвестное устройство, после чего произошел взрыв, сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Сообщение о взрыве поступило в полицию столичной области от охранника заведения.

К счастью, в то время посетителей не было. Из персонала также никто не пострадал.

Устанавливаются материальный ущерб, причиненный взрывом. Продолжается проверка, по результатам которой будет происшествия будет дана правовая квалификация.

Полицейские проводит оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к данному правонарушению.
ForUm

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