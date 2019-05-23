Родители украинского политика Арсения Яценюка в Черновцах в кругу ближайших друзей отметили день рождения сына, которому 22 мая исполнилось 45 лет. Об этом сообщает molbuk.ua.

«22 мая, в день рождения Арсения мы с мужем Петром Ивановичем встречаемся с нашими друзьями молодости, - рассказала мама политика Мария Григорьевна. - Так и сегодня. Мы пошли в парк Шевченко, прогулялись, выпили на летней площадке в кафе кофе. Вместе с нами были семья Ивана и Екатерины Мельничук, Иван - крестный Арсения, Катя - моя подруга со студенческих лет, а также были преподаватели университета профессор Роман Венгринович и доцент Тарас Ивасютин. Мы все дружим с юности, они знают Арсения от рождения».

Мария Яценюк добавила, что они позвонили сыну и все его поздравили. А Арсений им сказал: «Я бы очень хотел быть сегодня среди вас».

«Дело в том, - заметила Григорьевна, - что наши друзья - это в основном преподаватели, и Арсений формировался в этом нашей среде. Он не раз говорил, что во многом благодарен этим людям, которые дружили с его родителями. Конечно, Арсений приглашал нас на день рождения в Киев. Но мы уже в таком возрасте, что для нас это длинная дорога. Хотя, знаете, многие люди не знаю с чего взяли, что Яценюк отправил родителей в Америку. Это немного смешно для нас, ведь мы с мужем выходим в город, Петр Иванович преподает в университете. Что мы пожелали сыну? Конечно, здоровья. Что для нас, родителей, может быть важнее».

22 мая 15-й премьер-министр Украины Арсений Яценюка отмечал свое 45-летие.