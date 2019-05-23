Православные Луцка отметили день Николая Летнего крестным ходом.
Фото: УПЦ
22 мая, когда Православная Церковь вспоминает перенос честных мощей святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских Чудотворца, в Луцке состоялся традиционный Крестный ход от Свято-Покровского храма к памятнику небесному покровителю города. Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Волынской епархии УПЦ.
Крестный ход возглавил секретарь Волынской епархии, протоиерей Николай Бондарук.
Под пасхальные песнопения священнослужители Волынской епархии, воспитанники Волынской духовной семинарии и миряне крестным ходом прошли от Свято-Покровского кафедрального храма к памятнику святому Николаю.
Перед памятником и иконой с частицей мощей святителя был отслужен молебен.
Поздравляя с большим праздником участников крестного хода, протоиерей Николай пожелал, чтобы Воскресший Христос, молитвами святителя Николая и в дальнейшем укреплял верующих в православной вере, посылал мир и согласие нашему городу и родной украинской земле.
Святитель Николай считается небесным покровителем Луцка с 50-х годов XIII века, когда город был спасен от взятия монголо-татарами. Тогда Луческ осадил ордынский полководец Куремса; жители города усиленно молились святому Николаю, прося помощи в защите родного края. Ордынцы, имея большое численное превосходство, так и не смогли взять город. С тех пор и до настоящего времени, жители древнего Луческа, а теперь - Луцка, продолжают чтить своего покровителя и обращаться к нему за помощью и молитвенным заступничеством.
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