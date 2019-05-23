Православные Луцка отметили день Николая Летнего крестным ходом.

Фото: УПЦ

22 мая, когда Православная Церковь вспоминает перенос честных мощей святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских Чудотворца, в Луцке состоялся традиционный Крестный ход от Свято-Покровского храма к памятнику небесному покровителю города. Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Волынской епархии УПЦ.

Крестный ход возглавил секретарь Волынской епархии, протоиерей Николай Бондарук.

Под пасхальные песнопения священнослужители Волынской епархии, воспитанники Волынской духовной семинарии и миряне крестным ходом прошли от Свято-Покровского кафедрального храма к памятнику святому Николаю.

Перед памятником и иконой с частицей мощей святителя был отслужен молебен.

Поздравляя с большим праздником участников крестного хода, протоиерей Николай пожелал, чтобы Воскресший Христос, молитвами святителя Николая и в дальнейшем укреплял верующих в православной вере, посылал мир и согласие нашему городу и родной украинской земле.

Святитель Николай считается небесным покровителем Луцка с 50-х годов XIII века, когда город был спасен от взятия монголо-татарами. Тогда Луческ осадил ордынский полководец Куремса; жители города усиленно молились святому Николаю, прося помощи в защите родного края. Ордынцы, имея большое численное превосходство, так и не смогли взять город. С тех пор и до настоящего времени, жители древнего Луческа, а теперь - Луцка, продолжают чтить своего покровителя и обращаться к нему за помощью и молитвенным заступничеством.