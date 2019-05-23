Начальник Генерального штаба Украины Руслан Хомчак прогнозирует, что затягиваний в принятии кадровых решений в Генштабе не будет. Об этом он сообщил в комментарии журналистам после церемонии его представления Вооруженным силам Украины, передает 112 Украина.

«Я начинаю думать над этим вопросом (относительно кадровых назначений, - ред.), вот, вышел только что, получил задание и в определенный срок министру доложу. Однозначно, кадровые изменения будут», - отметил Хомчак.

Также, по его словам, сегодня начнется заслушивание должностных лиц Генштаба для оценки вклада в развитие государства.

«Я сегодня начинаю заслушивать должностных лиц, командующих, заместителей, где мы будем определяться с вкладом каждого, с реальным положением дел и принимать решения. Я единственное могу сказать, что ни одного кадрового решения не будет принято эмоционально или с тем подходом, что «этот мне нравится или нет». Никаких личных отношений, только оценка результата деятельности, результата состояния дел на том участке ответственности, за который они отвечают, и после этого принятие решения», - прокомментировал Хомчак.

Новый начальник Генштаба прогнозирует, что затягиваний в принятии кадровых решений не будет.

«Как только я завершу слушание, как только я приму должность - есть процесс приема должности, - я принимаю должность, даю предложения министру обороны и категорию, которую назначает президент Украины. Я думаю, что затягивания в принятии кадровых решений не будет», - считает Хомчак.

Напомним, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил Хомчака начальником Генерального штаба вместо Виктора Муженко.

23 мая министр обороны Украины Степан Полторак представил Хомчака Вооруженным силам Украины.

Руслан Хомчак – генерал-лейтенант, командир оперативного командования «Юг», участник войны на востоке Украины.

Сообщалось, что в 2014 году генерал Руслан Хомчак отдавал приказы военным выходить из Иловайска.