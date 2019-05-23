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22 мая вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды – с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм, говорится в сводке ООС.   

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник два раза обстрелял позиции Объединенных сил вблизи города Марьинка из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции ВСУ были обстреляны три раза: вблизи населенного пункта Золотое-4 – из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; в районе населенного пункта Новоалександровка – из минометов калибра 82 мм; у города Попасная – из гранатометов различных систем.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 22 мая двое оккупантов уничтожены, еще один – ранен. Также враг потерял одну боевую машину пехоты и один военный грузовой автомобиль.

С начала текущих суток обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.
ForUm

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