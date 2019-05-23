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Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук предлагает сократить количество народных депутатов. Об этом он рассказал в интервью изданию LB.ua.

«Сегодня обсуждают количество депутатов: 450 – это много или мало. Есть европейские нормы представительства. Когда нас было 52 миллиона, то было достаточно, а когда мы после переписи населения увидим, что нас 30 миллионов, то для чего нам 450 депутатов?» - сказал Стефанчук.

Политик убежден, что нормы представительства народа в парламенте нарушены, потому количество народных депутатов необходимо пересмотреть.
ForUm

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