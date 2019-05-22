В Окружном административном суде города Киева призывают заинтересованных лиц воздержаться от публичных высказываний, связанных с оценкой соответствующих судебных решений и деятельности судей ОАСК во время проведения их квалификационного оценивания.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте суда.

«Представителям государственного органа судейского управления приходится в очередной раз напоминать об установленной законом обязанности придерживаться высочайших стандартов этического поведения, а не прибегать к обнародованию в целом своих безосновательных оценочных суждений, таких как «повальная болезнь судей», даже не имея в распоряжении официальных документов об отсутствии отдельных судей на квалификационном оценке, в чем Комиссия признается в своем же комментарии», - говорится в нем.

О проведении под стенами ВККС Украины так называемого митинга, который, по словам самой Комиссии, заблокировал ее работу, усматривается неслучайной его организация именно после принятия ОАСК решений о признании отсутствия полномочий у отдельных членов Комиссии, в частности председателя Комиссии и его заместителя. Не исключено, что именно таким образом указанные лица пытаются искусственно продлить срок своего безосновательного пребывания в ВККС Украины. На такую ​​мысль наводит и то, что, как было указано в самом сообщении ВККС, «председатель ВККСУ Сергей Козьяков вышел к митингующим и около двух часов общался и отвечал на их вопросы». Приведенное свидетельствует о явном игнорировании отдельными лицами судебных решений, подлежащих немедленному исполнению, и бездействие Комиссии по этому поводу, что является нарушением не только стандартов этического поведения, но и требований действующего законодательства в части запрета незаконного присвоения властных полномочий.

«Учитывая изложенное, призываем всех заинтересованных лиц воздержаться от публичных высказываний, суждений и призывов, связанных с оценкой соответствующих судебных решений и деятельности судей ОАСК во время проведения их квалификационного оценивания», - резюмировали в суде.

Напомним, ранее ВККС сообщила, что 27 из 30 назначенных на квалификационные оценки судей Окружного административного суда города Киева повторно не явились на экзамен.