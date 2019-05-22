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22 мая, в день памяти святителя и чудотворца Николая, Митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию в Свято-Николаевском соборе Свято-Покровского женского монастыря столицы.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ, Митрополит Онуфрий совершил в этот день диаконскую хиротонию над выпускником КДС, заслуженным врачом Украины Ростиславом Валихновским.

Во время Литургии была возведена сугубая молитва о мире в Украине и о единстве Православной Церкви.

После Литургии был совершен чин прославления с молитвой к святителю Николаю. В конце богослужения Предстоятель поздравил паству с праздником и благословил всех.
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