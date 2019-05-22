Сообщено о подозрении хирургу частной клиники косметической хирургии, халатное отношение к профессии которого привело к смерти пациентки.

Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, смертельная операция была проведена в частной клинике в Печерском районе Киева в феврале 2017 года.

«Однако решить вопрос о наличии или отсутствии состава преступления в действиях медработников, которые занимались оперативным вмешательством, не представлялось возможным из-за длительного проведения необходимых судебно-медицинских экспертиз», - пояснили в ведомстве.

Получив заключение комиссионной экспертизы, которое подтвердило результаты первичного исследования, установлено, что между оперативным вмешательством, проведенным врачом-хирургом в частной клинике, и наступлением смерти 42-летней пациентки есть причинно-следственная связь и имеющийся дефект в оказании медицинской помощи в послеоперационном периоде.

Учитывая указанные обстоятельства, хирургу инкриминируется ч. 1 ст. 140 УК Украины (ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия для больного).

После выполнения всех необходимых процессуальных действий обвинительный акт в вышеуказанном уголовном производстве будет направлено в Печерский районный суд Киева для рассмотрения по существу.