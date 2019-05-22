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Чудотворная икона Пресвятой Богородицы «Боянская» из женского монастыря УПЦ на Буковине по приглашению митрополита Ловчанского Гавриила (Динева) 25 мая прибудет в Ловчанскую епархию Болгарской Православной Церкви.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ, икона пробудет в Ловчанской епархии до 2 июня. 
Чудотворный образ посетит центральные храмы региона. Это уже второй раз буковинскую святыню доставляют для поклонения в Болгарию, в прошлый раз Боянский образ Богородицы привозили сюда в 2008 году.

В 1991 году Боянскую икону написали для иконостаса храма Рождества Пресвятой Богородицы женского Боянского монастыря Черновицкой епархии УПЦ. В этой церкви после запустения шли работы по обновлению иконостаса.

18 декабря 1993, накануне дня святого Николая Чудотворца, во время богослужения архиепископ Банченский Лонгин (Жар), который тогда был еще священником, увидел, что глаза Божьей Матери на образе наполняются слезами. Весть о чуде быстро распространилась среди верующих, которые стали прибегать к молитвенной помощи Пресвятой Богородицы и получать от Ее чудотворной иконы исцеления. Первым исцелился мальчик Георгий из Хмельницкой области, у которого врачи диагностировали злокачественную опухоль головного мозга 4-й стадии. После горячей молитвы у иконы Божьей Матери ребенок полностью исцелилась, а опухоль исчезла, что подтвердили и медики.

4 октября 1994 Священным Синодом УПЦ икону официально признали чудотворной. Боянской иконе Божьей Матери были составлены акафисты: протоиереем Адрианом (Акостакия) - на румынском языке (1995), Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием - на церковнославянском (1997). 

Количество паломников, которые уже поклонились Боянской иконе - больше 2 млн. человек (в том числе из Израиля, Греции, Румынии, России, Польши, Турции). Святыню регулярно вывозят для поклонения в различные регионы Украины и мира.
ForUm

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