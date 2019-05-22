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Во вторник, 21 мая, в Апелляционном суде Закарпатской области состоялось заседание по делу Каролины Дорчи, главы крупнейшей фракции «КМКС - Партия венгров Украины» в Береговском горсовете, главного редактора издания «Каrpatalja».

Об этом сообщает Mukachevo.net.

18 февраля на КПП «Лужанка» депутат попала в скандал из-за нарушения украинского таможенного законодательства. Как стало известно, она нарушила порядок ввоза транспортного средства иностранной регистрации в Украину и во время спора с таможенником предъявила паспорт гражданки Венгрии.

По этому делу 11 марта состоялось заседание Береговского районного суда. Во время судебного заседания Каролина Дорчи признала, что кроме украинского имеет и венгерский паспорт.

Суд за незаконное пересечение границы оштрафовал Дорчи на 3400 грн и судебные издержки в размере 384 грн 20 коп.  

Однако обвиняемая с таким решением не согласилась и решила обжаловать его в апелляционном суде.

По словам адвоката Дорчи, она не совершила ни одного правонарушения. Ведь 18 февраля выехала и вернулась в Украину через КПП «Астей-Берегшурань» («Лужанка») с украинским паспортом. Однако при проверке документов система выдала индекс «О», что означает проведение дополнительного осмотра лица и его личных вещей. В помещении пограничной службы Дорчи добровольно предъявила пограничникам также свой венгерский паспорт. Через 2 часа ожидания, пока составлялся протокол, она въехала в Украину с украинским паспортом.

Адвокат доказал, что его подзащитная была наказана безосновательно, поскольку она не совершила незаконного пересечения границы и не пересекала государственную границу с недействительными проездными документами. Таким образом, никакого нарушения закона не произошло. Ведь сам факт наличия двух действительных паспортов, выданных официальными властями, не является преступлением в соответствии с действующим законодательством Украины. А наличие двойного гражданства, в данном случае венгерского, не может считаться преступлением.

Закарпатский областной апелляционный суд признал незаконным решение Береговского районного суда против Дорчи и постановил, что поскольку депутата не обвиняют в незаконном пересечении границы, таким образом она должна быть освобождена от уплаты административного штрафа.

Напомним, связи с наличием двойного гражданства фамилия Каролины Дорчи появилась в списках сайта «Миротворец».
ForUm

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