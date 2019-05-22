также в разделеОбщество
САП начала расследование против Порошенко и Кононенко
Суд оправдал закарпатскую депутатку с венгерским паспортом 3
В Украине ввели учет ДТП 7
Устали от вымогательства: Предприниматели Ривгенщены просят Зеленского уволить главу местного госгеокадастра Мигаля 20
Судьи Окружного админсуда Киева снова проигнорировали экзамен в ВККС 23
Нагорного освободили из-под стражи 14
Пограничники КПВВ «Новотроицкое» собирали «дань» с перевозчиков 59
Дело Гандзюк передают в суд Днепропетровской области 19
21 мая. Картина дня 73
Гослесагентство показало леса Закарпатья с высоты птичьего полета 76
СМИ: Хорошковский вернулся в Украину 48
ГПУ вызвала Портнова на допрос 48
Завтра в Украине пройдут дожди с грозами 252
Минздрав предлагает заменить уколы таблетками 53
В российских тюрьмах содержатся более пяти тысяч украинцев 31
Встречу контактной группы по Донбассу перенесли на июнь 16
Украинского офицера наказали за несанкционированное посещение Беларуси 33
В Окружный админсуд поступил иск на главу ВККС 22

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, написавший заявление об отставке, планирует провести встречи с новоназначенным первым заместитителем главы СБУ Иваном Бакановым, сообщает LIGA.net.

Отвечая на вопрос, планирует ли он встретиться с Бакановым, чтобы передать дела и ввести в курс проблем нацбезопасности, Грицак ответил: «Да, планирую».

Напомним, 22 мая Президент Владимир Зеленский назначил Ивана Баканова первым заместителем председателя Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

20 мая глава Службы безопасности Украины Василий Грицак подал в отставку.

Также соответствующие рапорты об увольнении с занимаемых должностей составлены всеми заместителями председателя СБУ и членами его команды. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

49
Теги