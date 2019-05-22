Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, написавший заявление об отставке, планирует провести встречи с новоназначенным первым заместитителем главы СБУ Иваном Бакановым, сообщает LIGA.net.



Отвечая на вопрос, планирует ли он встретиться с Бакановым, чтобы передать дела и ввести в курс проблем нацбезопасности, Грицак ответил: «Да, планирую».

Напомним, 22 мая Президент Владимир Зеленский назначил Ивана Баканова первым заместителем председателя Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

20 мая глава Службы безопасности Украины Василий Грицак подал в отставку.

Также соответствующие рапорты об увольнении с занимаемых должностей составлены всеми заместителями председателя СБУ и членами его команды.