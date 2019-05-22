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Вчера, 21 мая, бизнесмен Тимофей Нагорный, которого подозревают в государственной измене, освобожден из-под стражи. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его адвокат Евгений Солодко.

«День прожит не зря - Тимофей Нагорный из-под стражи освобожден!» – написал он.

Напомним, 4 октября 2018 года Печерский суд Киева избрал Нагорному меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 528,6 тысяч гривен.

11 октября он вышел на свободу из СИЗО СБУ. Но уже 22 октября 2018 года Апелляционный суд Киева арестовал Нагорного без возможности внесения залога.

Служба безопасности Украины подозревает Нагорного в государственной измене. По данным спецслужбы, Нагорный должен был создать политическую партию для продвижения интересов России.
ForUm

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