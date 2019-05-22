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В селе Макуховка Полтавского района на территории полтавской городского свалки твердых бытовых отходов произошел пожар, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре поступило в Службу спасения «101» 22 мая в 2:40.  

Пожарные, прибывшие на вызов, установили, что горит мусор на площади 500 кв. м. Пожар был локализован в 06:50. Сейчас тушение пожара продолжается.

К ликвидации привлечены 6 человек личного состава 4-й Государственной пожарно-спасательной части и 1 единица техники. Причина пожара устанавливается.
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