В селе Макуховка Полтавского района на территории полтавской городского свалки твердых бытовых отходов произошел пожар, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре поступило в Службу спасения «101» 22 мая в 2:40.

Пожарные, прибывшие на вызов, установили, что горит мусор на площади 500 кв. м. Пожар был локализован в 06:50. Сейчас тушение пожара продолжается.

К ликвидации привлечены 6 человек личного состава 4-й Государственной пожарно-спасательной части и 1 единица техники. Причина пожара устанавливается.