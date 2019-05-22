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Вчера, 21 мая, в 16:09 в городе Купянск Харьковской области результате отравления газами в канализационном коллекторе один работник коммунального предприятия погиб, еще двое в тяжелом состоянии находятся в больнице, сообщает отдел коммуникации областной полиции.
Предварительно установлено, что во время работы трех работников коммунального предприятия в канализационном коллекторе произошел выброс газов. Двух работников 38 и 53 лет в тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение больницы. 33-летний работник умер в коллекторе.

На место происшествия выезжали сотрудники следственно-оперативной группы, руководство отдела полиции и сотрудники ГосЧС.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
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