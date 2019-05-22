Оперативники управления защиты экономики, следователи и военные прокуроры установили, что пограничники КПВВ «Новотроицкое» наладили систему поборов за перевозку грузов и пассажиров через линию разграничения, сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

Так, в преступную схему входили 6 пограничников КПВВ и командир отдела пограничной службы ОБПК «Волноваха». Инспекторы пограничной службы путем создания искусственных препятствий для перевозчиков требовали у них средства. Полученные от преступной деятельности деньги распределяли на съемной квартире. Часть для себя и руководства забирал лично командир отдела пограничного отряда. Также в схему был задействован и заместитель командира Донецкого пограничного отряда.

Во время проведения процессуальных мероприятий зафиксировано 70 фактов вымогательства и получения неправомерной выгоды. Общая сумма – 600 тыс. гривен.

В понедельник, 20 мая, было задокументировано получение очередного побора и дальнейшего распределения средств, полученных также ранее, между всеми участниками преступной схемы.

Во вторник, 21 мая, оперативники управления защиты экономики в Донецкой области Нацполиции, следователи территориального ГБР, расположенного в Краматорске под процессуальным руководством военной прокуратуры провели 11 одновременных обысков в помещениях Донецкого пограничного отряда ГПС Украины, КПВВ «Новотроицкое» и по местам проживания всех фигурантов преступной схемы.

Выявлено 6000 гривен, полученных в качестве взятки, а также 13 000 долларов США, 300 евро, 81000 гривен, полученных преступным путем, «черновые» записи с распределением средств между участниками преступной схемы.

В настоящее время в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны 3 человека, проверяется причастность других должностных лиц из числа руководящего состава Донецкого пограничного отряда. Следствие продолжается.