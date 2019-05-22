За минувшие сутки, 21 мая, вооруженные формирования РФ пять раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия, сообщает пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил:
вблизи села Водяное - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
дважды в районе населенного пункта Павлополь - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
возле села Гнутово - из крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил обстрел наших позиции вблизи населенного пункта Шумы с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.
Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ.
С начала текущих суток обстрелов со стороны противника не зафиксировано.
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