Бывший председатель Службы безопасности Украины и экс-вице-премьер-министр времен президентства Виктора Януковича Валерий Хорошковский, который выехал из страны в 2012 году, вернулся в Украину.

Хорошковский прилетел в Киев частным рейсом во вторник, 21 мая. Об этом журналисты программы «Схемы» узнали сразу из трех источников, независимых друг от друга, сообщает Радио Свобода.

Валерий Хорошковский - украинский политик, бизнесмен, бывший владелец телеканала «Интер». Занимал должности министра экономики в правительстве Виктора Януковича, председателя Государственной таможенной службы при президентстве Виктора Ющенко, председателя Службы безопасности при президентстве Виктора Януковича, министра финансов и первого вице-премьера в правительстве Николая Азарова. Входил в так называемую политическую группу Фирташа-Левочкина.

Хорошковский покинул Украину в конце 2012 года. По данным СМИ, проживал в Монако. Его выезду за границу предшествовал конфликт с экс-премьер-министром Николаем Азаровым. В декабре 2012 года Хорошковский, находясь на должности первого вице-премьера, написал заявление об увольнении. Он обосновал свое решение «несогласием относительно повторного назначения Николая Азарова на должность премьера».

В 2014 году Хорошковский пытался вернуться в политику. Баллотировался вторым номером по списку «Сильной Украины» Сергея Тигипко в Верховную Раду. Группа народных депутатов пыталась снять его с регистрации из-за отсутствия в стране в течение двух лет. Суд отказал, однако Хорошковский депутатом не стал, потому что «Сильная Украина» не набрала необходимое количество голосов.