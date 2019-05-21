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Не Патриархи, митрополиты, епископы и духоввнство должны предопределять судьбу верующих в Украине, а сами верующие.

Фото: УПЦ

Об этом сказал схиархимандрит Гавриил (Бунге), выдающийся швейцарский богослов и патролог в интервью для «Православной Жизни», сообщает Центр информации УПЦ .

«На мой взгляд, не Патриархи, митрополиты и епископы, даже духовенство должны предопределять судьбу людей. Этот вопрос следует решать самим верующим. И, насколько я понимаю, они уже его решили. Украинские власти постоянно говорят о свободе совести, свободе выбора, демократии и т. д. Но украинский народ уже сделал свой выбор – остаться в канонической Церкви. Абсолютное большинство. Мы говорим только о верующих. Так в чем проблема?»

По словам иерарха, если бы верующие хотели чего-то другого, то уже бы за 20 лет, «с тех пор как Украина стала независимой, они бы проявили это желание и реализовали его».

«Если бы они хотели – ходили в раскольническую Церковь. Но этого нет. Храмы канонической Церкви заполнены, а раскольнические пустуют. По моему мнению, это очень важный аспект и основной аргумент. И политики, и Главы Церквей должны принимать во внимание этот факт. Надеюсь, что новый президент захочет отстраниться от церковных дел, а не углубиться в них. И вопрос разрешится быстро. Все станет на свои места: люди опять смогут свободно делать свой выбор», - сказал он.

Схиархимандрит выразил надежду, что при новой власти Закон и суды начнут работать по закону, беспристрастно рассматривать обращения и «наконец-то констатировать, что передачи храмов  раскольникам незаконны».

«Государство должно заниматься государственными делами: борьбой с коррупцией, безопасностью своих граждан, улучшением жизни людей. Ему не следует решать церковные вопросы. Там, где есть вмешательство, возникают проблемы. Без поддержки президента создания новой раскольнической организации не произошло бы», - отметил он.
ForUm

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