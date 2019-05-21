Более 52,6% территории Закарпатской области покрыты густым лесом. Закарпатские лесники ежегодно пытаются увеличивать эту цифру, сообщили ForUm’у в Гослесагентстве.
В государственном предприятии «Должанское лесоохотничье хозяйство», в этом году было засажено молодыми деревьями 96 га. И только с высоты птичьего полета в полной мере можно увидеть плоды труда лесоводов за прошлые годы. Среди густых деревьев виднеется молодой лес.
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