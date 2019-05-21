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В новой Государственной строительной норме «Высотные здания и комплексы» установлена ​​новая максимальная высота, по которой могут проектироваться высотные общественные здания, составляет 150 м. Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

Сейчас в действующих нормах максимальная высота, с которой можно проектировать высотные жилые и общественные здания, составляет 100 м.

«Мы расширяем возможности для реализации современных и интересных решений в высотном строительстве. Поэтому в новой ГСН «Высотные здания и комплексы». Во-первых, устанавливаем новую максимальную высоту, с которой можно строить высотные общественные здания. Это 150 м. А, во-вторых, вводим возможность проектировать современные высотные комплексы. Сейчас технологии позволяют проектировать такие масштабные проекты безопасно и качественно. Поэтому мы решили урегулировать это в новой ГСН», - написал он.

При этом в новой ГСН вводится ряд современных требований для повышения безопасности этих зданий, в частности:

- устанавливаются требования по жесткости стальных и сталежелезобетонных конструкций для проектирования каркасов высотных зданий. Это позволит увеличить несущую способность таких высотных зданий как минимум на 20%;

- устанавливаются требования к минимальной толщине перекрытия зданий, что позволит строить их на территориях с сейсмичностью до 7 баллов, то есть на всей территории Украины;

- вводится обязательное проведение аэродинамического обдува модели нового высотного здания и окружающих зданий и сооружений. Это позволит контролировать и при необходимости уменьшать порывы ветра в высотной застройке еще на этапе проектирования.

Нормы уже утверждены и будут опубликованы в ближайшее время, после чего ориентировочно через 3 месяца вступят в действие.
ForUm

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