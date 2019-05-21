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Во вторник и среду, 21-22 мая, почти по всей территории Закарпатья пройдут сильные дожди, местами грозы с градом и шквалистыми порывами ветра. Вследствие интенсивных осадков прогнозируется значительное повышение уровня воды в главных реках области, сообщает пресс-служба ОГА.

В нижних течениях Тисы ожидается подъем – до 2,5 метров с выходом воды на пойму, а в Уже (в пределах Ужгорода) – до 3 метров от нынешнего уровня.

В горных районах ливни могут спровоцировать значительные селевые потоки, а также образование локальных селей.

«Местные администрации и служба по чрезвычайным ситуациям готовы к интенсивным осадкам и ликвидации возможных негативных последствий непогоды», - отмечает и.о. председателя ОГА Ярослав Галас.
ForUm

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