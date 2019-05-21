Около 5,1 тысяч украинцев находятся в тюрьмах России.



Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел на запрос Українських Новин.



«По состоянию на 31.03.2019 года 4 877 осужденных граждан Украины отбывают наказание на территории РФ», – говорится в ответе.

В первом квартале текущего года в России задержано и арестовано 225 украинцев.

Арестованным предоставляется консульская помощь.

В то же время в МИД отметили, что не владеют информацией, сколько украинцев обратились с просьбой отбывать наказание на территории Украины.