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Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл обратился с добрыми пожеланиями к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Фото: УНИАН

Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы надеемся, что новоизбранный президент не повторит ошибок своего предшественника и искренне желаем ему успехов в объединении и примирении украинского народа», - сказал Патриарх.

Предстоятель Русской Православной Церкви осудил проект предыдущего украинского Президента Петра Порошенко по «принудительному объединению православных ради создания новой Церкви».

На взгляд Патриарха Кирилла, недавние выборы показали, что «украинский народ не одобряет спекуляции религиозным фактором в политической сфере».

Глава РПЦ указал на то, что захваты храмов Украинской Православной Церкви и незаконная ликвидация религиозных общин несколько затихли к окончанию выборов, что, по мнению Патриарха, «еще раз указывает на искусственность этого процесса, который инспирировался предыдущей властью».

Предстоятель подчеркнул, что Украинская Православная Церковь избегает любого рода политизации, а также объединяет миллионы украинских граждан, независимо от их политических убеждений, и выразил надежду на то, что «ее колоссальный миротворческий потенциал, недооцененный прежним режимом, будет в полноте востребован новыми властями Украины».
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