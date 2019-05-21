20 мая вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре раза – с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, говорится в сводке ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник пять раз обстрелял позиции Объединенных сил:

со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Гнутово;

с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия – у села Старогнатовка;

с автоматических станковых гранатометов – вблизи села Водяное;

дважды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - около населенных пунктов Опытное и Красногоровка.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции ВСУ были обстреляны пять раз:

дважды из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Новгородское;

из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Новотошковское;

из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов - вблизи населенного пункта Золотое-4;

из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у села Николаевка Вторая.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 20 мая одного оккупанта уничтожили, еще шесть - получили ранения.

С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции ООС в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток»:

из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Водяное;

из крупнокалиберных пулеметов – возле села Гнутово.

Вследствие обстрелов один украинский защитник получил ранения. На каждый обстрел наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются.