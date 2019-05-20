На Закарпатье в воскресенье, 19 мая, в результате взрыва неизвестного устройства погиб военнослужащий воинской части А1556.
Об этом сообщила пресс-служба 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.
«Он во внеслужебное время, находясь за пределами воинской части и не соблюдая правила безопасности, получил травму от неизвестного взрывного устройства, что привело к его смерти», - говорится в сообщении.
Назначено служебное расследование.
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