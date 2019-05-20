Первая леди Украины Елена Зеленская выбрала для инаугурации одежду ручной работы от известного украинского бренда. Фото в наряде от команды дизайнера Артема Климчука она опубликовала на своей недавно созданной официальной странице в Instagram.

Ансамбль состоит из платья и жакета с кейпом с шелковисто-шерстяного крепа молочного цвета.

Студия ARTEMKLIMCHUK известна вниманием к деталям и сочетанием украинских традиций с современной модой. Не стала исключением и одежда первой леди. Для оформления рукавов платья и Кейпа мастера по вышивке использовали традиционные украинские артизанальные техники, адаптируя флористические и анималистические мотивы с ковров Сумщины и Полтавщины начала XIX века.

Серьги первой леди созданы украинским ювелирным брендом Guzema Fine Jewelry. Эти лаконичные украшения из желтого золота были разработаны специально для Зеленской и выполнены вручную.