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В Черновицко-Буковинской епархии Украинской Православной Церкви пройдет крестный ход и общеепархиальное молитвенное стояние у стен Черновицкой обладминистрации. 

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Черновицко-Буковинскую епархию, 23 мая в Черновцах состоится общеепархиальный крестный ход и молитвенное стояние.

Крестный ход начнется в 8.30 от Кафедрального собора УПЦ Черновцов и пройдет по улице Кобылянской к Черновицкой ОГА. Крестный ход возглавит митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий.

В 9.00 начнется молитвенное стояние на площади перед Черновицкой ОГА .

Как сообщалось ранее, круглосуточное молитвенное стояние у стен ОГА вызвано захватом храма в селе Товтры 18 мая. 

«Крестный ход и молитвенное стояние вызвано систематическим нарушением прав верующих Украинской Православной Церкви. Должностные лица ОГА ведут целенаправленную рейдерскую и дискриминационную политику, направленную на уничтожение Украинской Православной Церкви на Буковине. Без ведома религиозных общин, без консультаций, обсуждения и выслушивания мнения верующих и.о. главы Черновицкой ОГА Михаил Павлюк систематически отдает распоряжения о принудительном переводе канонических храмов в религиозную организацию ПЦУ», - рассказали в пресс-службе епархии.
ForUm

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