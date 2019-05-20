На официальном сайте Главы государства в разделе Президент опубликована биография и домашний адрес Владимира Зеленского.

Шестой Президент Украины родился 25 января 1978 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области.

Образование высшее. В 1995-2000 гг. Учился в Киевском национальном экономическом университете по специальности «Правоведение», получил квалификацию юриста.

1997-2003 гг. - актер, сценарист, художественный руководитель команды Клуба веселых и находчивых «Квартал 95».

2003-2011 гг. - художественный руководитель в обществе с ограниченной ответственностью «Студия« Квартал 95».

2011-2012 гг. - генеральный продюсер в частном акционерном обществе «Телеканал «Интер».

2013-2019 гг. - художественный руководитель в обществе с ограниченной ответственностью «Студия« Квартал 95».

Основатель ОО «Молодежный центр «Лига смеха». На выборных должностях не состоял.

В творческом активе имеет 10 полнометражных игровых фильмов. Обладатель более 30 наград Национальной телевизионной премии Украины «Телетриумф». Является также обладателем премий и лауреатом многих международных кино-, телефестивалей и медиафорумов. Сыграл главную роль в сериале «Слуга народа».

«С самого начала боевых действий на Донбассе вместе со студией «Квартал 95» помогал армии. Актеры передавали бойцам средства, технику, посещали с концертами передовую и различные воинские части», - говорится в биографии.

Беспартийный.

Женат. Жена - Елена Владимировна Зеленская. Имеет дочь Александру и сына Кирилла.

Проживает по адресу: 04211, г. Киев, просп. Героев Сталинграда, д. 6-б, корп. 1, кв. 31.

Судимости, непогашенной и не снятой в установленном законом порядке, не имеет.

21 апреля 2019 был избран Президентом Украины на очередных выборах, получив поддержку 73,22% избирателей. 20 мая принял присягу перед народом Украины как глава государства.