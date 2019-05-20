350 участников, 13 хоровых коллективов из разных областей Западной Украины приняли участие в фестивале, который уже четвертый год подряд проводят в Почаевской лавре.

Фото: УПЦ

В воскресенье 19 мая, в день памяти преподобного Иова, в Троицком соборе Свято-Успенской Почаевской лавры состоялся IV-й фестиваль Пасхальных песнопений. Торжественное мероприятие состоялось по благословению митрополита Тернопольского и Кременецкого Сергия, а также наместника обители митрополита Почаевского Владимира, который возглавил фестиваль. Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на информационно-просветительский отдел УПЦ.

Тринадцать хоровых коллективов прибыли из разных областей Западной Украины.

Всех участников Пасхального фестиваля было около 350, многие взрослые и детские коллективы участвовали впервые в данном мероприятии.

В конце Пасхального концерта настоятель Почаевской лавры обратился с приветственным словом к гостям и участникам фестиваля и вручил грамоты и подарки.

«Создается добрая традиция, когда во время Пасхалии мы собираемся и делимся своим, хоть маленьким, но искренним пением. Каждый участник, в меру своих способностей и талантов на сегодняшнем фестивале пытался прославлять Спасителя, который Воскрес », - отметил настоятель Почаевской обители.