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Вчера, на 19 мая около 13:30 в Житомире на улице Восточной в результате пожара на АЗС огнем уничтожена конструкция станции и 4 легковых автомобиля, сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

По предварительным данным, возгорание одного из подземных резервуаров с газом пропаном могло возникнуть во время проведения технических работ по обслуживанию газозаправочного оборудования.

В результате пожара термические ожоги получили три человека из числа работников сервисного предприятия - киевлянин 1972 г.р., и двое жителей Черкасской области 1962 г.р. Двое из мужчин были госпитализированы в ожоговый центр. Третьему оказана необходимая медицинская помощь без госпитализации.

Огнем также уничтожена конструкция АЗС и 4 легковых автомобиля, которые находились на ее территории.

Предварительная правовая квалификация события - ст. 267 (Нарушение правил обращения со взрывчатыми, легковоспламеняющимися и едкими веществами или радиоактивными материалами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства и причины, которые привели к пожару, устанавливаются в рамках начатого досудебного расследования.

 
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