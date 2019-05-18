В очередном выпуске программы «Слово Предстоятеля» Блаженнейший Митрополит Онуфрий напомнил евангельскую историю об исцелении Спасителем расслабленного в Иерусалиме.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ, 18 мая в эфире телеканала «Интер» вышел 31-й выпуск еженедельной передачи «Слово Предстоятеля», в которой Блаженнейший Митрополит Онуфрий напомнил верующим о необходимости протягивать руку помощи тем, кто в ней нуждается.

По словам Архипастыря, евангельская история об исцелении расслабленного Спасителем учит нас тому, что, во-первых, «грех является причиной наших болезней: либо личные грехи, либо грехи наших предков являются причиной болезней».

Во-вторых, что человек, в противовес расслабленному Иару, проявившему неблагодарность Спасителю, должен благодарить за милости Божьи и людскую помощь.

В-третьих, как отметил Его Блаженство, в этой истории нужно обратить внимание на слова расслабленного о том, что он «не имеет человека», который бы за ним ухаживал.

«К сожалению, в старости немногие люди находят помощь, большинство покинуты и уныло доживают свой век», – отметил Предстоятель.

Блаженнейший Владыка рассказал один случай из личной жизни: когда он еще нес послушание в монастыре, к нему на исповедь пришла пожилая женщина. Она сообщила, что стареет и слабеет, и три семьи вызываются за ней ухаживать. Причем это оказались не родственники – у женщины не было детей, – а чужие люди, которых она очень хорошо знала.

«Тогда я понял, что передо мной необычный человек. Она рассказала, что она обычный человек, всю жизнь работала, но в свободное время любила ходить к престарелым людям, к немощным и всю жизнь помогала... Когда пришло время, когда уже ей нужна была помощь, Бог послал ей не одну, а три семьи, и все хотели за ней ухаживать. Это ответ на тот вопрос, что нам делать, чтобы в старости мы имели человека, который бы за нами ухаживал», – подчеркнул Его Блаженство.

«Пусть Господь помогает нам быть верными и благодарными тем, кто делает нам добро. Пусть Господь помогает нам простирать руку помощи тем людям, которые нуждаются в нашей помощи. Это будет той доброй жизнью, которая нас приведет к милости Божьей, к вечному спасению», – подытожил Блаженнейший Митрополит Онуфрий.