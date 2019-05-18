Хотя со времени депортации крымских татар прошло уже 75 лет, однако эта трагедия ближе, чем можем представить, и очень жаль, что люди не делают выводов из таких ошибок.

Об этом написала победительница Евровидения-2016 певица Джамала в Facebook по случаю 75-ой годовщины геноцида крымскотатарского народа.

«Кажется, много времени прошло, 1944 год далеко, но на самом деле эта трагедия ближе, чем мы думаем. И сегодня вижу слезы на глазах наших детей, женщин, пожилых людей, мужчин, которых забирают ни за что. Мне жаль, что люди не делают выводов. Очень хочется, чтобы мы все помнили, знали об этом дне», - отметила она.

По словам певицы, ежегодно 18 мая она мечтает иметь способности останавливать время и менять историю, чтобы дать людям возможность не делать таких ошибок.

«Этот день для меня всегда болезненный ... Для меня это история моего рода, моего народа ... Мы должны помнить ради людей, ради всех их. Они не понимали, за что они умирают, за что отдают жизнь», - отметила Джамала. ⠀

Как сообщалось, 18 мая Украина чтит память жертв депортации крымских татар и отмечает День борьбы за права крымскотатарского народа.

Депортация крымских татар началась 18 мая 1944 года в три часа ночи и продолжалась до начала июня (первая и самая большая волна закончилась 20 мая). Официальным основанием для этого преступления стало тайное постановление Государственного комитета обороны № 5859-сс «О крымских татарах» от 11 мая 1944 года, в котором крымским татарам предъявлялись претензии в якобы массовой измене и массовом коллаборационизме во времена оккупации Крыма гитлеровскими войсками.

По официальным данным, были депортированы 183 144 крымских татар, по татарским источникам - свыше 400 тысяч, из которых в течение первых полутора лет умерли около 46%.