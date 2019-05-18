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В работе социальной сети Facebook произошел сбой. Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на данные сервиса Downdetector.

По данным сервиса, жалобы от пользователей начали поступать в 02:00 по киевскому времени. Наибольшее количество жалоб (463) были получены около 03:00.

Наибольшее количество жалоб были связанные с полной неработоспособностью соцсети (59%), также у пользователей возникали проблемы с входом в аккаунт (23%) и работой ленты новостей (17%).

Проблемы были зафиксированы в Великобритании, Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии, а также на Западном и Восточном побережье Соединенных Штатов. Также о сбое сообщили пользователи Мексики, Бразилии, Индии и Новой Зеландии.

Напомним, ранее сообщалось о сбое в работе социальной сети Instagram. Пользователи сообщили о проблемах в отображении новостной ленты (81%). Еще 13% сообщили о проблемах с входом в аккаунт, а 5% столкнулись с проблемами в отображении web-версии соцсети. Проблемы были зафиксированы в странах Европы, в частности и в Украине.

Также в прошлом месяце произошел сбой в работе YouTube. Пользователи жаловались на проблемы с трансляцией видео (64%), 22% жаловались на некорректную работу сайта, еще 13% не могли войти в свои аккаунты.
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