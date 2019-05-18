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В субботу, 18 мая 2019, погода в Украине ухудшится, в Винницкой, Одесской и западных областях ожидаются дожди с грозами. Об этом сообщает Гидрометцентр при Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

По данным синоптиков, в Одесской, Винницкой и западных областях сегодня ожидаются дожди с грозами, местами шквальный ветер 15-20 м/сек. Опасность достигнет первого уровня.

Напомним, по данным синоптика Наталки Диденко, на выходные, 18 и 19 мая, будет тепло, однако в некоторых областях страны ожидаются дожди с грозой, а также шквальный ветер. На западе, а также в Винницкой и частично Одесской областях ожидаются дожди и грозы, при которых возможен град и шквалистое усиление ветра.

Ранее в Укргидрометцентре предупреждали, что 18 мая погода в Украине местами ухудшится. Прогнозировались дожди с грозами и порывы ветра. Температура ночью от +11 до +16, на побережье морей до +19. Днем от +22 до +27, а на юге страны до +30.
ForUm

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