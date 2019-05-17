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Сегодня, в 16:30 в помещении филиала одного из банков, который расположен по улице Шевченко в Старобельске, мужчина 1972 г.р. подорвал гранату. В результате взрыва он погиб на месте, сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

Телесные повреждения различной степени тяжести получили 5 гражданских лиц, из которых два – сотрудника банка, и 3 – местные жители, которые находились в это время в помещении.

Также телесные повреждения получил сотрудник следственно-оперативной группы Старобельского отдела полиции. Пострадавшие сейчас все находятся в больнице, где врачи оказывают им медицинскую помощь.

На месте происшествия в настоящее время находятся руководители ГУНП, Старобельского отдела полиции, представители прокуратуры, СБУ, государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Место происшествия ограждено, на месте работают сотрудники следственно-оперативных групп ГУНП и Старобельского отдела полиции и специалисты взрывотехники.

По предварительной информации врачей жизни пострадавших граждан и работника полиции угрозы нет.
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