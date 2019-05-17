также в разделеОбщество
Сестра Сенцова получила гражданство Украины 4
Третьей подозреваемой по делу Аллерова избрали меру пресечения 6
Bloomberg: Каждая пятая польская фирма работает с украинцами 5
Одиозный Демчина подал в отставку 6
Суд открыл производство по иску Розенблата к Порошенко и Сытнику 24
Порошенко дал гражданство экс-депутату Госдумы 14
МВД: Маркива судят по фейковому письму с сайта «Русская весна» 16
САП: Дочь экс-главы Нацгвардии живет в Москве 22
НАПК внесло предписание главе НБУ 9
Суд снял арест с квартир Продана 7
Задержан руководитель Госслужбы занятости 34
В Чехии впервые осудили боевика «Л/ДНР» 6
Аваков даст показания в итальянском суде по делу Маркива 24
Хищения в Нацгвардии: Директора «Укрбуда» отпустили под залог 12
Координатор С14 назвал организаторов покушения на себя 15
Суд частично оправдал фермера, сдавшего боевикам 10 украинских спецназовцев 80
Суд арестовал Аллерова с правом залога 21
Крючков вернулся в Украину 41

С 1 июня в Украине вводятся сезонные ограничения на движения грузового транспорта, сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Украины.

Отмечается, что с 1 июня в дневное время суток при температуре воздуха выше +28 С, применяется ограничение и запрет движения по автомобильным дорогам общего пользования государственного значения тяжеловесных транспортных средств фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн (кроме транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, скоропортящихся грузов, живых животных и птицы, а также перевозки, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций).

На автомобильных дорогах общего пользования государственного значения установлены соответствующие запрещающие дорожные знаки и информационные щиты.

Для временной стоянки транспортных средств используются более 900 площадок в полосах отвода дорог и возле объектов дорожного сервиса.

Соблюдение водителями грузовых транспортных средств весовых параметров и требований дорожных знаков осуществляют территориальные подразделения Укртрансбезопасности и соответствующие областные подразделения Национальной полиции Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
2665 грн.
9
Теги