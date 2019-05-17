С 1 июня в Украине вводятся сезонные ограничения на движения грузового транспорта, сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Украины.

Отмечается, что с 1 июня в дневное время суток при температуре воздуха выше +28 С, применяется ограничение и запрет движения по автомобильным дорогам общего пользования государственного значения тяжеловесных транспортных средств фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн (кроме транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, скоропортящихся грузов, живых животных и птицы, а также перевозки, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций).

На автомобильных дорогах общего пользования государственного значения установлены соответствующие запрещающие дорожные знаки и информационные щиты.

Для временной стоянки транспортных средств используются более 900 площадок в полосах отвода дорог и возле объектов дорожного сервиса.

Соблюдение водителями грузовых транспортных средств весовых параметров и требований дорожных знаков осуществляют территориальные подразделения Укртрансбезопасности и соответствующие областные подразделения Национальной полиции Украины.