За минувшие сутки, 16 мая, вооруженные формирования РФ 13 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный погиб, еще один – получил ранения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 11 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

из минометов калибров 120 и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи села Водяное;

из минометов калибра 120 мм - у населенного пункта Опытное;

трижды из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у населенного пункта Новотроицкое;

из вооружения боевых машин пехоты и автоматических станковых гранатометов - вблизи поселка Каменка;

дважды из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - у населенного пункта Павлополь;

со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи села Богдановка;

дважды из стрелкового оружия - в районе города Марьинка.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции наших защитников были обстреляны два раза:

из минометов калибра 120 мм - у населенного пункта Золотое-4;

из вооружения боевых машин пехоты и автоматических станковых гранатометов - вблизи населенного пункта Новозвановка.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один наш защитник получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 16 мая, один оккупант был уничтожен, четверо - ранены.

С начала текущих суток враг из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия один раз обстрелял наши позиции вблизи населенного пункта Гнутово в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток».

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ, потери врага уточняются.