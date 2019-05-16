В храме в честь иконы Божией Матери «Отрада и Утешение», расположенном на территории Одесского СИЗО 15 мая крестили заключенных.
Фото: zachem.com.ua
Крещение, миропомазание и причастие совершил иерей УПЦ Одесской епархии Владимир Нарбутов, сообщается на сайте zachem.com.ua.
Как сообщили в учреждении, о такой потребности заявили всего пятеро заключенных. Уже крестили троих мужчин, содержащихся в четвертом режимном корпусе учреждения, а двоих из них окрестят на следующей неделе.
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