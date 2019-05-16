также в разделеРелигия
За 5 лет в православной соцсети «Елицы» зарегистрировалось более 230 тысяч человек 2
В Киево-Печерской лавре тысячи верующих отметили день память преподобного Феодосия 4
Опубликовано видео Святогорской лавры с высоты птичьего полёта 5
Представители Черновицкой ОГА и ПЦУ отказались от диалога с религиозными лидерами региона, - УПЦ 30
В ПЦУ боятся, что активность Филарета приведет к отзыву Томоса 4
Предстоятель УПЦ: Когда есть желание жить по-Божьему, Господь поможет преодолеть испытания 22
В Черногории прошли торжества в честь святого Василия Острожского 5
В Киеве 180 священников и верующих со всей Украины обсуждают проблемы общин УПЦ 24
Филарет заявил, что мировое Православие не признает Православной Церкви Украины 29
Во Вселенском патриархате оценили заявление Филарета: патриарха в Киеве нет, и никогда не было 36
Предстоятель Кипрской Православной Церкви намерен посетить Поместные Церкви, чтобы обсудить «украинский вопрос» 14
Филарет обвинил во лжи Порошенко и Епифания 129
Предстоятель УПЦ возглавил торжества по случаю 400-летия Мгарского монастыря 23
Филарет призвал главу ПЦУ Епифания «ничего не делать внутри Церкви» без его согласия 12
Митрополит Антоний: Разделение в Церкви – это всегда уклонение во зло 16
Начал работу форум, на котором Церковь обсудит важность создания крепких семей 5
Митрополит ПЦУ: Киевский патриархат ликвидирован и не существует как юридическая структура 16
В УПЦ считают раскол в ПЦУ «предсказуемым» 25

В храме в честь иконы Божией Матери «Отрада и Утешение», расположенном на территории Одесского СИЗО 15 мая крестили заключенных.

Фото: zachem.com.ua

Крещение, миропомазание и причастие совершил иерей УПЦ Одесской епархии Владимир Нарбутов, сообщается на сайте zachem.com.ua.

Как сообщили в учреждении, о такой потребности заявили всего пятеро заключенных. Уже крестили троих мужчин, содержащихся в четвертом режимном корпусе учреждения, а двоих из них окрестят на следующей неделе.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето
7503 грн.
4
Теги