Представителей России не приглашали на инаугурацию новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, о контактах на высшем уровне между Российской Федерацией и Украиной ничего неизвестно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает УНИАН.



«В настоящий момент мне неизвестно о каких-либо планах, о проведении контактов. Насколько я знаю, никаких не было приглашений ни на каких уровнях», - сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что не знает, какая практика в Украине, поскольку во многих странах инаугурация не предусматривает присутствие зарубежных гостей. Кроме того, он не ответил на вопрос, планирует ли президент РФ Владимир Путин поздравлять Зеленского в связи со вступлением в должность. «Я не могу ответить на ваш вопрос. Это решение президента России», - пояснил Песков.

Напомним, Верховная Рада приняла решение о приведении к присяге новоизбранного президента Владимира Зеленского 20 мая.