Национальный банк Украины готов снова национализировать Приватбанк, заявила заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова в интервью Reuters, сообщает 112 Украина.

Рожкова заявила, что «отмена национализации приведет к остановке программы сотрудничества с МВФ на 3,9 млрд долл. и подорвет доверие инвесторов».

По ее словам, отмена национализации также изменит механизм, с помощью которого государство вложило в банк 155 млрд гривен (5,88 млрд долларов), чтобы спасти его от неплатежеспособности.

«Тогда банк останется без капитала. Мы, как регулятор, примем решение в соответствии с законом «О банках и банковской деятельности», статья 56 которого гласит, что мы должны объявить такой банк неплатежеспособным. Это будет означать ликвидацию банка или возврат его в государственную собственность», - сообщила заместитель главы НБУ.

При этом Рожкова добавила, что оптимальным вариантом был бы возврат банка государству, принимая во внимание его роль в экономике.

Также она отметила, что вопрос Приватбанка станет ключевым пунктом в повестке переговоров с делегацией Международного валютного фонда, которая посетит Украину на следующей неделе.

Как сообщал ForUm, 18 апреля Окружной административный суд Киева отменил национализацию Приватбанка, а также принял решение относительно процедуры национализации Приватбанка по делу №826/13813/17, которым полностью удовлетворил иск подконтрольной Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd.

Судом также удовлетворены требования подконтрольной бывшему акционеру банка Игорю Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd в части отмены решения Национального банка от 13.12.2016 № 105, которым определен перечень связанных с Приватбанком физических и юридических лиц.