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Личный юрист Дональда Трампа впервые прямо сказал, что новоизбранному президенту Зеленскому нужно выгнать из своего окружения одиозных личностей вроде Коломойского и его ставленников. Такое мнение высказала политолог Светлана Кушнир интервью Рудольфа Джулиани. 

 «Адвокат президента США действительно собирался приехать в Украину 12-14 мая, но в последний момент отменил свой визит, во время которого планировалась встреча с новоизбранным Президентом Украины Владимиром Зеленским. Это стало очень неприятной неожиданностью и серьезным предупреждением для шестого главы нашего государства», - написала политолог.

Светлана Кушнир обращает внимание, что если раньше Джулиани говорил о народном депутате Сергее Лещенко, то сейчас личный юрист Трампа подчеркнул, что еще одна токсичная фигура в окружении Зеленского - это олигарх Игорь Коломойский.

«Если о Лещенко адвокат президента США сказал еще в субботу в интервью Fox News, то сегодня озвучил имена еще двух важных фигурантов. Впервые Джулиани публично сказал, кого еще считают личными врагами Трампа – он прямо назвал олигарха Игоря Коломойского и его бизнес-партнера Геннадия Боголюбова», - подчеркнула она.

Кушнир подчеркнула, что сейчас отношение Белого дома к Зеленскому зависит от того, как поведет себя новый президент Украины. Она особо обратила внимание, что Джулиани прямо назвал Коломойского «криминальным олигархом», от связи с которым Зеленский должен избавиться.

«И самое главное. Отношение Белого дома к новому Президенту Зеленскому сейчас зависит от него самого. И Джулиани прямо говорит, что Зеленскому лучше «очиститься» от одиозных личностей и криминальных олигархов в лице Игоря Коломойского и его соратников», - сделала вывод политолог Светлана Кушнир.

15 мая личный юрист Дональда Трампа Рудольф Джулиани дал интервью, в котором сообщил, что «есть некоторые другие люди, окружающие избранного президента, у которых не самые лучшие намерения. Я говорю о тех, кто связан с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым».

«Самое сложное время сейчас, это честный и прозрачный переход власти к новому президенту и его возможность выполнить свои предвыборные обещания. Для этого он должен очиститься от прилипал из прошлого и криминальных олигархов – Игоря Коломойского и других», - заявил Рудольф Джулиани.
ForUm

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