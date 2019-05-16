По мнению канцлера ФРГ Ангелы Меркель, Европейская комиссия уже не сможет блокировать строительство газопровода «Северный поток-2», сообщает DW.

«Проект практически полностью утвержден», - заявила она в среду, 15 мая, в Равенсбурге.

Глава германского правительства признала, что новая газовая директива заключает в себе возможности опротестовать осуществление проекта «Северный поток-2». Но и эта норма не сможет стать основанием для его остановки, уверена Меркель.

При этом «ключевым моментом» при строительстве второго газопровода по дну Балтийского моря, по ее мнению, является украинский вопрос. «Украина должна оставаться транзитной страной, несмотря на «Северный поток», - подчеркнула канцлер и пообещала обсудить этот вопрос с Владимиром Зеленским после его вступления в должность украинского президента.

Тот факт, что против «Северного потока-2» выступает основной кандидат на пост главы Еврокомиссии от правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер, Меркель объяснила его уважением к позиции восточноевропейских стран, высказывающих опасения в связи с проектом.

Главный кандидат европейских консерваторов на выборах в Европарламент Манфред Вебер неоднократно высказывался против строительства «Северного потока - 2». В том случае, если ему удастся возглавить Еврокомиссию, он сделает все возможное, чтобы заблокировать проект, предупредил немецкий политик. Этот газопровод - «не в интересах Евросоюза», потому что он усилит зависимость ЕС от российского сырья, полагает он.

Напомним, 13 февраля представители Европарламента, Совета ЕС и Еврокомиссии в Страсбурге согласовали проект поправок к газовой директиве ЕС, которые касаются проекта «Северный поток-2».

12 марта Европарламент принял резолюцию, в которой выражено политическое убеждение о необходимости остановить проект газопровода «Северный поток-2», который не соответствует стратегическим интересам ЕС.